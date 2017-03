Jong Cambuur verliest thuis en blijft op vijfde plaats

Jong Cambuur heeft dinsdag de thuiswedstrijd tegen Jong Excelsior verloren met 2-4. De Leeuwarders blijven daarmee op de vijfde plaats in de reservecompetitie A staan.

Milan Vissie zette Cambuur al in de 11e minuut op een 1-0 voorsprong. Maar in de tien daarop volgende minuten maakte Excelsior twee treffers (1-2). Uiteindelijk ging Cambuur met een 1-3 achterstand de rust in.