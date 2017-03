WMO- en leerlingenvervoer Noordoost-Fryslân bijna rond

Het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Fryslân is zo goed als rond. Arriva doet dit vervoer nu, maar het grootste deel gaat naar vier andere vervoersbedrijven. Die bedrijven zijn: taxi- en touringcentrale Noordoost-Friesland in Kollumerzwaag, Vervoersmanagment Noord-Nederland in Assen, taxi- en bergingsbedrijf Dorenbos in Assen en taxicentrale Witteveen uit Lemmer.