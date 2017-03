"Daling PvdA ligt niet aan Asscher, maar aan de partij zelf"

De daling van de PvdA ligt niet aan de politieke leider Lodewijk Asscher, maar heeft te maken met de partij zelf. Dat zei politicoloog Jouke de Vries dinsdag in It Polytburo. De Vries was zelf ooit in de race voor het lijsttrekkersschap van de partij. De problemen in de partij hebben te maken met de emancipatie van de arbeider, en ook de aantrekkingskracht van het populisme raakt de PvdA. Daarbij wordt de partij afgerekend op de bezuinigingen die het laatste kabinet heeft door gevoerd.