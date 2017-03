Monasch over afzegging Kuzu: "Ik denk dat hij bang is"

"We weten al anderhalve maand dat we hier vanavond met elkaar debatteren, en met wie. Als Roos xenofoob en homofoob zou zijn, was hij dat zes weken geleden ook al."

Lêste kâns

In de meeste peilingen komt de partij van Monasch niet voor. Het slotdebat van de NOS is voor hem de laatste grote kans om stemmen te winnen. "Voor ons is er vanavond nog veel te halen. We zitten in blessuretijd. Maar u weet, vorige week behaalde FC Barcelona in blessuretijd ook een mooie overwinning."

Grote invloed

Monasch verwacht dat het laatste debat relatief veel invloed zal hebben op de uitslag van de verkiezingen. "Er zijn nu veel meer zwevende kiezers dan in eerdere jaren. En we hebben ook net die rel met Turkije gehad. Daarmee krijgt het thema integratie veel meer aandacht."

Niet speculeren

Wat de uitslag ook wordt, Monasch wil niet speculeren. "Morgen worden er in het hele land flyers uitgedeeld. Daar doe ik ook aan mee. In de loop van de middag zal ik in Sneek mijn stem uitbrengen. Belt u me donderdag maar weer. Dan ben ik van harte bereid om u over de uitslag te woord te staan."