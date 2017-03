Oud-directeur Andries de Jong van het WTC Expo in Leeuwarden is zondag in zijn woonplaats Leeuwarden overleden. Hij was zeventig jaar. De Jong was eerder directeur van de Friesland Hal en de opvolger daarvan, het FEC. Daarnaast was hij ook directeur van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren.

De Jong was de man achter de komst van het WTC naar Leeuwarden. Hij heeft er tijden voor gestreden om het congrescentrum mét hotel van de grond te krijgen.