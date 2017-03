Schizofrene misdadiger veroordeeld tot GGZ-behandeling

Een man uit Wolvega die een reeks misdrijven op zijn geweten heeft, moet zich laten behandelen. Dat besliste de rechtbank dinsdag. De man heeft een psychische stoornis. Hij ging de fout in als hij veel drank of drugs had genomen. Zo sloeg hij met een bijl in op een pinautomaat in Wolvega. Verder stal hij gedenkstenen die voor sommige huizen op de stoep lagen, omdat op die plekken in de oorlog door Duitsers mensen afgevoerd zijn.