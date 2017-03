De stem van Theo en Jetty: "Feeling met maatschappij is weg"

Jetty maakt zich zorgen over het feit dat er meer mensen in armoede leven. "Ze zitten in de schuldsanering, maar je kan beter wat doen aan de laagste inkomens." "De politiek moet de richting wijzen, met begrip en respect voor elkaar," aldus Theo. "Dat zie je in de politiek niet terug. In de verkiezingstijd hebben ze de allermooiste ideeën, maar doen ze ook echt wat ze beloven?" "De politiek is de feeling met de maatchappij kwijt," concludeert Jetty. Ze stemt op de SP, omdat dat de enige partij is die opkomt voor kwetsbare mensen. Theo is nog zwevend.

De stem van...

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Omrop Fryslân laat elke werkdag een Fries aan het woord. In de rubriek 'De stem van...' horen we hoe hij of zij over de politiek denkt. Wat vinden ze ervan, waar maken ze zich zorgen om en waar stemmen ze op? Kijk voor alles over de verkiezingen op onze verkiezingswebsite.