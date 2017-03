Convenant voor een betere schuldhelpverlening

Zes gemeenten in Noordoost-Fryslân en zorgverzekeraar De Friesland willen met elkaar mensen met schulden beter helpen. Ze sluiten daar deze week een convenant over. Als mensen te laat zijn met het betalen van hun zorgverzekeringspremie, kan dat betekenen dat ze in financiële problemen dreigen te komen. De gemeenten en De Friesland willen voorkomen dat mensen achterop raken met het betalen van de verzekering.