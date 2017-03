"Kapotbezuinigde" Waterpolitie vaart alleen uit in noodgeval

De actie is aangekondigd door politievakbond ACP. De medewerkers van de Waterpolitie blijven wel aan het werk, want ze zijn beschikbaar in noodgevallen. De Waterpolitie komt in actie, omdat ze "kapotbezuinigd" worden, zoals ze het zelf formuleren. Er worden te weinig mensen in dienst genomen om het werk goed te doen, aldus vakbond ACP.