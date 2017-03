Verkiezingsdag: Fryslân gaat naar de stembus

Daarnaast zijn er nog een tal van Friezen die kans maken op een zetel in de Tweede Kamer:

Twee keer stemmen

Inwoners van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland mogen naast de verkiezingen voor de Tweede Kamer ook stemmen voor een nieuwe gemeentenaam. Op 1 januari 2019 gaan die drie gemeenten ambtelijk fuseren en gaan ze op in een nieuwe fusie-gemeente. De nieuwe namen waar de inwoners op kunnen stemmen zijn: Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. De nieuwe gemeentenaam wordt aankomende vrijdag officieel bekend gemaakt.

Omrop Fryslân is erbij

Jouw stem telt ook

