Woningcorporatie Elkien en bouwbedrijf Dijkstra Draisma zijn een paar weken geleden begonnen met het energieneutraal maken van alle 15.000 huurhuizen van Elkien. Dat moet over ruim tien jaar klaar zijn. Het is een project dat nu financieel nog niet winstgevend is.

Beide bedrijven willen niet wachten tot het wel rendabel is. Want dat duurt ze veel te lang. De eerste grootschalige verbouwing van 55 huizen is op dit moment aan de gang in de Jan Lievenstraat in Leeuwarden.