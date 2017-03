BFVW is druk bezig met alle eerste kievitseieren

"Het is niet te geloven hoe snel dat gegaan is'', vertelt Marco Hoekstra van het BFVW. Toch komt het voor hem niet als een verrassing. '"We hadden een natte aanloop met daarin veel zon. Dat zijn ideale omstandigheden voor de kievit.''

Bijeenkomsten

Omdat het BFVW dit jaar geen ontheffing had aangevraagd voor het eizoeken, mogen eieren niet worden meegenomen en ligt de nadruk op nazorg. Daarom organiseert de bond vier bijeenkomsten om de vogelwachten bij te praten over de nazorg. Dinsdagavond is de eerste bijeenkomst in Heerenveen.