Overname groenmedewerkers door gemeenten niet rechtsgeldig

Het besluit van de gemeenten Leeuwarden, Achtkarspelen en Oost- en Weststellingwerf om groenmedewerkers van Caparis over te nemen, is niet rechtsgeldig. Dat schrijft Caparis in een brief aan alle acht gemeenten die aangesloten zijn bij de werkvoorziening. Het gaat om een besluit dat eenzijdig genomen is, maar gevolgen heeft voor alle acht gemeenten, zegt Arie Aalberts, voorzitter van de raad van commissarissen. Hij schrijft ook dat eerst duidelijk moet worden hoe de groenwerkzaamheden overgenomen worden.