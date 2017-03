Afluisterstation Burum vertraagt introductie van 5G

Het afluisterstation in Burum dreigt de introductie van het snelle 5G-netwerk voor mobiele diensten in Nederland te vertragen. Dat zegt KPN. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken bij het station in Burum dezelfde frequentie, die de Europese Unie heeft aangewezen voor het 5G-netwerk.

Daarmee dreigt Nederland zijn koppositie kwijt te raken en loopt de introductie van zelfrijdende auto's, die via 5G werken, vertraging op. Het ministerie wil niet reageren op de kritiek van het telekombedrijf.