Staatstoezicht op de Mijnen komt met reactie op Vermilion

Het Staatstoezicht op de Mijnen komt in de loop van de week met een reactie op het nieuws dat gaswinbedrijf Vermilion heeft aangegeven door te willen gaan met de gaswinning bij Langezwaag. Afgelopen week meldde het Staatstoezicht dat Vermilion per direct moest ophouden met het winnen van gas uit put nummer drie, omdat er niet een goedgekeurd winningsplan is. Volgens het Staatstoezicht is daarmee sprake van een overtreding.