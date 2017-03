Ooststellingwerf houdt eerst beheer uitkijktoren Appelscha

De gemeente Ooststellingwerf blijft eerst verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de nieuwe uitkijktoren op De Bosberg bij Appelscha. De gemeente had het beheer over willen doen aan de initiatiefgroep Appelskea-regio 3.0, maar die is er nog net klaar voor. Om te voorkomen dat er aan het begin van het toeristenseizoen een impasse ontstaat over het beheer van de publiekstrekker, houdt de gemeente het beheer eerst in eigen hand.