Bedrijven van Gorredijk kunnen vanaf deze week een fotograaf van de gemeente verwachten. Die legt vast of er reclame van het bedrijf zichtbaar is vanaf de openbare weg. Is dat het geval, dan kan de eigenaar een aanslag voor reclamebelasting verwachten.

Die varieert van 150 tot 750 euro. Het geld dat met de aanslagen wordt opgehaald, is bedoeld voor het pas opgerichte ondernemersfonds. Daaruit worden dingen betaald die voor meer klanten voor de bedrijven in Gorredijk moeten zorgen.