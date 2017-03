Man (25) verdacht van inbraak in kerk Oudebildtzijl

De politie verdenkt een 25-jarige man uit de gemeente Het Bildt van inbraak in een kerk in Oudebildtzijl. Daar ging maandagnacht tegen half twee het alarm af. Bij aankomst zagen agenten dat een schot voor het raam weggehaald was. Dat schot was daar neergezet, nadat er maandagavond ook al ingebroken was in de kerk.