Cambuurtrainer Hulshoff: "Het was een knotsgekke avond"

Het was de avond van Stefano Lilipaly, hij maakte twee goals en hielp teamgenoten regelmatig bij het scoren. Toch is hij vooral trots op het hele team. "We hebben het als team gewoon goed gedaan. Ik kon vandaag belangrijk zijn voor het team en dat ben ik graag. Dat is alleen maar mooi."

Ook voor Sander van de Streek was het een mooie avond. Hij maakte de eerste drie goals tegen Oss en die waren van uitzonderlijke klasse. “Het waren goed uitgespeelde doelpunten en goed dat Stefano ze twee keer panklaar voor me legde en ik ze in één keer kon inschieten natuurlijk.”