Cambuur wint met monsterscore van FC Oss: 7-2

SC Cambuur is met de grootste overwinning van het seizoen weer op de goede weg in de Jupiler League. Na het verlies tegen FC Den Bosch van vrijdag werd er vrijdag met ruime cijfers gewonnen van FC Oss. In Brabant hadden de Leeuwarders het echter niet direct makkelijk. Via de ruststand 2-2 werd het uiteindelijk 7-2 voor Cambuur.