"Oppermachtig NL niet goed voor internationaal schaatsen"

Sven Kramer, Kjeld Nuis, Ireen Wüst of een andere Nederlandse topper zorgden er in het afgelopen seizoen nog al eens voor dat het Wilhelmus was te horen. Volgens Dijkema is het voor het wereldwijde schaatsen erg belangrijk dat er meer nationaliteiten op het podium komen te staan.

De ISU zal daarom meer investeren om wereldwijd meer ontwikkeling te genereren. Er wordt onder andere gedacht over investeringen in het Zuid-Amerikaanse inlineskaten. Om via de weg ook het langebaanschaatsen van de grond te krijgen. “Inlineskaters die gaan schaatsen, staan binnen de kortste keren op het podium," zo zegt Dijkema.