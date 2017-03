Miljoenen-investeringen en 50 werkplekken erbij in Anjum

De NAM krijgt in het nieuwe complex zijn regiokantoor met maar liefst vijftig werkplekken. Vanuit Anjum zal de gaswinning uit kleine velden in het Noorden worden gecoördineerd. Een woordvoerder zei bij de start dat het doel is om nog zeker twintig jaar actief te blijven in Anjum.

Het nieuwe MFA moet in november worden opgeleverd, zodat het in januari 2018 in gebruik kon worden genomen.