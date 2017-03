Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsm, Itzhak de Laat en Dennis Visser werden zondag wereldkampioen relay. Knegt en Breeuwsma pakten die titel in 2014 in Canada ook al eens, maar voor De Laat en Visser was het de eerste. Ze wonnen in de finale van Hongarije, China en Rusland. Geniet nog even van die finale met commentaar van Andor Faber en Roelof de Vries.