Verkiezingsborden in Dokkum beklad

In Dokkum zijn verschillende verkiezingsborden van politieke partijen onder de zwarte verf gezet. Het gaat om borden van de PvdA, de VVD en CDA. Op sommige posters zijn de hoofden van politici zwart gemaakt. Op andere borden is met zwarte letters 'PVV' gezet. Er is nog geen aangifte gedaan, maar de gemeente Dongeradiel sluit niet uit dat er politieke partijen zijn die dat nog gaan doen. Wie er achter zit, is niet duidelijk.