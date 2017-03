Pluimveehouder Abbega mag weer kippen hebben

Pluimveehouder Hans Hazenberg in Abbega mag weer kippen in zijn stallen hebben. De stallen zijn de afgelopen drie weken met 75 zogenaamde verklik-kippen getest. Dat was nadat er in december vogelgriep op het bedrijf van Hazenberg werd gevonden en alle ruim 60.000 kippen moesten worden geruimd. Daarna moesten de stallen een periode leeg staan en aansluitend worden getest met een klein aantal kippen.