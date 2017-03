Jongetje (6) rijdt flatgebouw Sneek binnen

Een jongetje van zes jaar is maandagmiddag met de auto van zijn moeder in een flatgebouw aan de Loengasterleane in Sneek gereden. De moeder was net even weg, maar had de sleutel in de auto achtergelaten. Het jongetje kreeg de auto aan de praat en is achteruit met de auto een hal van de flat ingereden. Het kind is met de schrik vrij gekomen. De auto en het flatgebouw liepen wel schade op, de hele glazen voorkant van de hal is kapot.