Hennepkwekerij gevonden in bedrijfspand in Oosterwolde

Burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf heeft een bedrijfsgebouw aan de Ploeggang in Oosterwolde gesloten, omdat er een hennepkwekerij is gevonden. De sluiting is vorige week ingegaan en duurt vijf maanden. Gemeenten treden tegenwoordig streng op tegen drugsteelt en drugshandel. Op grond van de Opiumwet kunnen burgemeesters panden sluiten als er bijvoorbeeld in drugs wordt gehandeld of als er wietkwekerijen in zitten.