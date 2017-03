Waterhuishouding op zes plekken aangepakt

Wetterskip Fryslân werkt op zes plekken aan een betere waterhuishouding in Ferwerderadiel en

Leeuwarderadeel. In de polder bij Koarnjum is het werk afgelopen vrijdag begonnen. Om wateroverlast te beperken is meer ruimte nodig voor het bergen van water zoals extreme neerslag. De watergangen in de beide gemeenten worden breder gemaakt. Ook komen er onder andere ook natuurvriendelijke oevers en grotere duikers. Raard, Hijum en Hallum volgen nog. Eerder is al in Stiens werk verzet. Het werk moet eind dit jaar klaar zijn.