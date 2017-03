Alde Fryske Tsjerken neemt kerk Zurich over

De Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt de 19de-eeuwse kerk van Zurich over van de protestantse gemeente Witmarsum-Pingjum-Zurich. De stichting krijgt er ook een paar hectare land bij. De opbrengst daarvan kan worden gebruikt voor de exploitatie van de kerk. De kerk is vrij jong (1864), maar heeft een vrij zeldzame neorenaissance-stijl. Na de overdracht komt hij in beheer bij een plaatselijke commissie. Die verhuurt de kerk voor rouw- en trouwdiensten en andere bijeenkomsten.