Politie houdt 10 Friezen aan voor fraude via internet

De politie heeft de afgelopen week tien Friezen aangehouden voor oplichting via internet. Ze komen uit Leeuwarden, Drachten, Oosterwolde en Haulerwijk. In totaal zijn 28 mensen opgepakt in Noord-Nederland. De gedupeerden komen uit heel Nederland. Ze zouden voor duizenden euro's schade hebben. De verdachten verkochten spullen via verkoopwebsites, maar leverden dat niet, of leverden nepartikelen. Een ander deel van de verdachten zou zijn bankrekening beschikbaar hebben gesteld, de koper moest daar het geld op overmaken.