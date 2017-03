De Leeuwarder ondernemers van Turkse komaf Fahri Mintes voelt zich gecriminaliseerd door de Nederlandse overheid. "Het optreden van de politie in Rotterdam was zaterdag buitenproportioneel". Mintes is bedrijfsadviseur in Leeuwarden, en exploiteert ook een hotel in Bodrum. Zondag is hij naar Turkije afgereisd en hij werd meteen aangesproken op de rel tussen beide landen. "Het leeft hier enorm en de meeste Turken zijn verbaasd. Dit verwacht je toch niet van een land dat de democratische waarden zo belangrijk vindt?"