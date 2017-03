Campagne voeren anno 2017: minder posters, meer selfies

Daarom duiken we in de wereld van het campagnevoeren anno 2017 met marketingexpert Jack de Vries. Hij was eerder de spindoctor van het CDA en staatssecretaris van Defensie.

Hoe wordt er campagne gevoerd door de politieke partijen?

"Als een partij flyert, dan zijn de selfies met de lijsttrekkers soms belangrijker dan de flyers zelf. Als je kunt zeggen 'Ik sta met Pechtold op de foto' levert dat vaak meer op. Partijen voeren vandaag de dag campagne van veel meer kanten. Niet alleen op straat, maar dat heb je wel nodig, omdat journalisten dan bijvoorbeeld mee kunnen. Sociale media is veel meer geprofessionaliseerd dan vorige verkiezingen. Bij mijn laatste campagne werd Hyves ingezet als sociale media.”

Doen internetcampagnes het beter dan 'fysieke’?

"Het is nog steeds zoals je thuis naar media kijkt, dan hebben debatten op televisie nog steeds de grootste impact op de kiezer. Het is niet zo dat je alleen met sociale media campagne voert. Bijvoorbeeld Wilders voert geen campagne, maar zijn tweets zorgen vooral voor aandacht. De echte impact en aandacht worden getrokken door zijn uitspraken. Maar het hangt natuurlijk ook van de doelgroep af. Voor jongere mensen misschien wel. Die kijken geen televisie meer en lezen ook geen krant. Maar voor de meeste mensen is het toch nog wel de traditionele media."

Hoe effectief zijn campagnes tegenwoordig vergeleken met een aantal verkiezingen geleden?

"Ja, dat weten we donderdag pas hoe effectief of alles was. Als je naar de peilingen kijkt, dan is het vrij stabiel. Dat komt ook omdat PVV en VVD ook een poos niet meededen. We hebben gezien dat peilingen niet alles zeggen, kijk maar naar Amerika en de Brexit. Clinton zou de verkiezingen in Amerika winnen en Groot-Britannië zou niet uit de EU gaan. Het is afwachten."