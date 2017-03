Wie wil fietsles geven aan senioren en vluchtelingen?

De fietsbond in Fryslân, Groningen en Drenthe zoekt vrijwilligers die fietsdocent willen worden. Fietsdocenten geven lessen aan kinderen op de basisschool, voorlichting aan senioren en fietslessen aan mensen van buitenlandse komaf. Doel van de fietslessen is om mensen zo veilig mogelijk te laten deelnemen aan het verkeer. Volgens de fietsbond stijgt het aantal aanvragen voor fietslessen en is er daarom behoefte aan nieuwe docenten. Die krijgen eerst een opleiding van twee dagen in Leeuwarden.