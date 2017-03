Vrijwilligers zoeken kunstwerk in voormalige kerk Oud Beets

Het doel is om de kunstwerken in de openbare ruimte weer onder de aandacht te brengen en voor discussie te zorgen over de rol van die kunst.

Kunstenaar

Jaap van der Meij (1923-1999) is geboren in Amsterdam. Hij werkte aan de Vredeman de Vries academie in Leeuwarden. In de kerk van Oud Beets had hij zijn atelier. In totaal staan er zo'n 60 van zijn kunstwerken in het Noorden. Onder andere het beeld van de 'Drie burgemeesters' in Dokkum is van hem. De kerk waar Van der Meij zijn atelier had, werd in 1986 gesloopt. Het sloopafval is in de kelder van de kerk gestort.