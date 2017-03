Sommige Friezen brengen woensdag twee keer hun stem uit

Naam fusiegemeente

Mensen kunnen kiezen tussen de namen Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân of Noardeast-Fryslân. Volgens Jan Hania, projectleider van de verkiezing voor de fusienaam, zijn er niet extra stemmentellers of stemhokjes nodig. Op vrijdag 17 maart wordt de nieuwe naam bekend gemaakt. Hania heeft al wel een voorkeur. "Maar helaas mag ik niet stemmen, want ik woon in de gemeente Dantumadeel."