Spandoeken voor zeemeeuwen bij Schilkampen

De provincie bekijkt deze week of de gemeente Leeuwarden kan beginnen met de aanleg van een kanaal bij het buurtje Schilkampen in de stad. Het werk zou vrijdag al van start gaan, maar boze bewoners hielden dat toen tegen. De bewoners hebben de provincie gevraagd om in te grijpen, omdat het werk een kolonie broedende meeuwen zou verstoren. Ook vinden ze dat er genoeg alternatieve plaatsen zijn voor een vaarroute.