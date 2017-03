Shorttrackvrouwen beleven een dag met wisselende emoties

De Nederlandse shorttrackvrouwen beleven zondag een zware middag op het wereldkampioenschap. Ze waren de favoriet voor het goud voor de achtervolging, maar Jorien ter Mors viel en dus werd Nederland vierde.

Toch kon Rianne de Vries eventjes later wel weer blij zijn voor de mannen, die wel het goud in handen kregen. ''De emoties wisselden enorm. Het was enorm balen van onze finale, maar we zijn één team met de mannen en ik ben ook zo blij met hun overwinning!''