Geert Arend Roorda wordt komend seizoen hoofdtrainer van voetbalclub Udiros uit Nieuwehorne. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De ploeg speelt in de derde klasse. Voor Roorda, die nu nog actief is als speler bij Flevo Boys, wordt dit zijn debuut als senior trainer. De ex-prof van onder andere SC Heerenveen en NEC weet nog niet of zijn aanstelling ook het einde van zijn carrière als speler betekent.