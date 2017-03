Friese ploeg viert succes: "Mooiste dag van mijn leven."

''Dit is de mooiste dag van mijn leven. We zijn gewoon de beste van de wereld. Wat wil je nog meer?'' Shorttracker Itzhak de Laat is euforisch na het behalen van de gouden medaille op de ploegenachtervolging. De Nederlandse mannen, met alleen maar Friezen, werden zondag in Rotterdam wereldkampioen.

Het was behoorlijk spannend, maar op deze manier winnen maakt het voor Daan Breeuwsma alleen maar mooier: ''Dit is waar je het hele seizoen naartoe werkt. En we flikken het gewoon. Mooier kan niet!''