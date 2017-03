De stem fan Maike: ''De verschillen kleiner maken''

Volgens Maike Pietersma moet er ook meer tijd voor de zorg komen bij de mensen zelf in plaats van de bureaucratie en de registratie op de computer. Ook wil ze dat er betere voorzieningen komen voor ouderen die langer thuiswonend zijn.

''Ik maak mij ook zorgen over de wereld'', vertelt ze. ''De terreurdreiging en het verschil tussen arm en rijk. Ik hoop dat er partijen zijn die ernaar kijken. De verschillen kleiner maken, zodat ieder kind naar school en naar zwemles kan.'' Meike is er nog niet helemaal uit, maar denkt dat ze op D66 zal gaan stemmen.

De stem van...

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Omrop Fryslân laat iedere werkdag een Fries aan het woord. In de rubriek 'De stem van...' horen we hoe hij of zij over de politiek denkt. Wat vinden ze ervan, waar zitten ze over in en waar stemmen ze op? Kijk voor alle informatie rondom de verkiezingen op onze verkiezingspagina.