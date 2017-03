De stem van Sietze: "Wij hebben het goed hier"

''Ik weet dat er onvrede is bij een deel van de maatschappij. Mensen worden mondiger en de kanalen om dat te uiten worden steeds breder. De heren met het grote geld worden er niet armer op. Het zou anders gaan bij de banken na de financiële crisis, maar er is niets veranderd. Ze beloven veel, maar uiteindelijk gaat het op dezelfde manier verder.'' Sietse heeft altijd gestemd en zat in de linkse hoek. ''Ik maak mij zorgen over dat de PvdA zo klein wordt, dus daar stem ik misschien op, maar misschien wordt het ook wel CDA. Ik ben een boerenzoon en kom uit een CDA-nest.''

De stem van...

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Omrop Fryslân laat alle werkdagen een Fries aan het woord. In de rubriek 'De stem van...' horen wij hoe hij of zij over de politiek denkt. Wat vinden ze ervan, waar zitten ze over in en waar stemmen ze op?