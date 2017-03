Zilveren medaille voor Sjinkie Knegt

Sjinkie Knegt heeft een zilveren medaille gepakt in het klassement op het WK shorttrack in Ahoy Rotterdam. In de superfinale eindigde hij als eerste, maar dat was niet genoeg om de nummer één in het klassement te worden. Die titel ging naar de Koreaan Yi Ra Seo.

In de superfinale, de laatste individuele race waarin door tussensprints punten kunnen worden behaald, zette Knegt vroeg de aanval in op zijn concurrenten in het klassement. Hij kwam als derde over de finish, maar door een penalty voor de Koreaan Sin werd dat een eerste plek.