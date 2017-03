De basketballers van Aris hebben zondagmiddag in Leeuwarden met 63-81 verloren van Landstede uit Zwolle. De eerste drie kwarten gingen redelijk gelijk op maar in het derde kwart moest Aris het onderspit delven. Jordan Gregory werd met 24 punten topscorer van de thuisploeg. Aris staat op de zesde plek in de Dutch Basketball League.