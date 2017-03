Marrit Leenstra heeft zondagmiddag bij de wereldbekerfinale in Stavanger de leiding in het klassement bij de 1500 meter verspeeld. De schaatser uit Wijckel kwam in de laatste wedstrijd van het seizoen niet verder dan een vierde tijd. Daarmee zakt ze naar de tweede plaats in het wereldbekerklassement.

Tegenstander Heather Bergsma won de rit, en daarmee ook de wereldbeker. Miho Takagi reed de tweede tijd en eindigde zo uiteindelijk op plek drie.