Miljoen euro voor CEW in Leeuwarden

Het Centre of Expertise Watertechnologie (CEW) in Leeuwarden krijgt een bijdrage van een miljoen euro van het kabinet. Het geld was voor dit jaar nog niet geregeld, maar na een positieve evaluatie komt het kabinet toch over de brug. Directeur Martijn Bijmans van het CEW is blij met de bijdrage. Het geeft het centrum een enorme impuls om verder te groeien. Zo wil het CEW uitgroeien van een regionaal naar een nationaal kenniscentrum.