Cambuur uit op herstel tegen FC Oss

Na het 1-0 verlies tegen FC Den Bosch wil Cambuur zich herstellen in de uitwedstrijd van maandag tegen FC Oss. Trainer Sipke Hulshoff hoopt op een goede wedstrijd tegen een tegenstander die niets te verliezen heeft. De Cambuurtrainer wilde zondag na de laatste training nog geen opstelling geven. Hij wilde de diverse opties die er zijn in de brede selectie nog bespreken in de technische staf en met de spelers.