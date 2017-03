De brandweer moest zondagochtend in actie komen voor een uitslaande brand in Haulerwijk. Aan de Opzienersweg in het dorp is een garage in de as gelegd. De brandweer was met twee auto's uitgereden, omdat er kans was dat het vuur zou overslaan naar de naastgelegen woning.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De technische recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.