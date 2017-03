Stefano Marzo: ''Het is een grote deceptie''

Kansloos, dat was SC Heerenveen zaterdagavond tegen Excelsior. De ploeg van trainer Jurgen Streppel verloor met 4-1 in Rotterdam. Zowel de spelers als de trainer waren na afloop zwaar teleurgesteld. ''We kwamen weer snel op achterstand'', vertelt de Belgische Stefano Marzo. ''Voetbal begint bij de basis: inzet en mentaliteit. Ik denk dat dat vanavond absoluut niet bij ons aanwezig was. We moeten nu echt een tandje bij gaan schakelen. We waren gewoon niet goed, het is een grote deceptie.''