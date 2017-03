Bij een uitslaande brand zaterdagnacht in Sneek is de loods van een transportbedrijf in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond middernacht ontdekt in het bedrijf aan de Kamerling Onnesstraat. De brandweer is met diverse auto's uitgereden en schaalde al snel op naar een middelbrand.

Omdat er veel rook vrijkwam en die over de stad trok, is zaterdagnacht ook een NL-Alert afgegeven, met het advies ramen en deuren dicht te houden. Om ongeveer één uur was de brand onder controle.