SC Heerenveen verliest kansloos van Excelsior

Na een dramatische eerste helft in stadion Woudestein stonden de Friezen al op een 2-0 achterstand. Een kwartier na de aftrap schoot Stanley Elbers de bal in het doel voor Excelsior en vlak voor de rust was het Jurgen Mattheij die een corner van Hicham Faik inkopte. Vlak na de rust werd de achterstand nog groter toen Milan Massop van dichtbij de 3-0 in kon schieten. Luciano Slagveer deed in de 77ste minuut nog wel iets terug door alert te reageren op een afvallende bal in het strafschopgebied: 3-1.

In de blessuretijd maakte Nigel Hasselbaink de ellende voor Heerenveen compleet door uit een counter ook nog de 4-1 te maken. Het slechte resultaat geeft de Friezen stof tot nadenken. Uit de laatste 8 wedstrijden haalde de ploeg maar 5 punten.